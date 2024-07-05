Боррель: ЕС исключает для себя контакты с Путиным на официальном уровне

ЕС исключает для себя любые официальные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным ввиду позиции блока по украинскому конфликту, премьер Венгрии Виктор Орбан не получал мандата Брюсселя представлять Евросоюз в рамках потенциального визита в Москву.