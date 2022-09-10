Рогов: Украина отказалась от электроэнергии с Запорожской АЭС

Украина в одностороннем порядке прекратила переток электроэнергии из Запорожской АЭС на подконтрольную киевскому режиму территорию, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Украина в одностороннем порядке прекратила переток электроэнергии из Запорожской АЭС на подконтрольную киевскому режиму территорию, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Свежие комментарии