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Поварёнок с лучшими рецептами

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Сливочная гречка

Сливочная гречка

Очень простой и быстрый в приготовлении, но от этого ещё более ценный для меня рецепт! 20 минут времени, минимум телодвижений и сытный ужин или гарнир готов! Сливочный сыр ТМ Hochland придаёт этому незамысловатому блюду великолепный вкус и кремовую консистенцию.

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