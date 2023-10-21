Сливочная гречка

Очень простой и быстрый в приготовлении, но от этого ещё более ценный для меня рецепт! 20 минут времени, минимум телодвижений и сытный ужин или гарнир готов! Сливочный сыр ТМ Hochland придаёт этому незамысловатому блюду великолепный вкус и кремовую консистенцию.
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