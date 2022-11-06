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Мирошниченко провел 1-й матч в сезоне, сыграв за «Омских Ястребов» в МХЛ. Из-за рака он не играл с марта

Иван Мирошниченко провел 1-й матч в сезоне, сыграв за «Омских Ястребов» в МХЛ. 18-летний игрок вышел на лед в матче Olimpbet Молодежной хоккейной лиги с «Мамонтами Югры» (1:6) и отметился 3 бросками по воротам.

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