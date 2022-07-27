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Германия узнает сумму репараций, ожидаемых Польшей

Германия узнает сумму репараций, ожидаемых Польшей

Польша уверена, что Германия должна выплатить ей репараций за ущерб, нанесенный ей в годы Второй мировой войны Польша считает, что Германия должна выплатить ей репараций за ущерб, нанесенный ей в годы Второй мировой войны, сообщают РИА Новости.

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