Германия узнает сумму репараций, ожидаемых Польшей

Польша уверена, что Германия должна выплатить ей репараций за ущерб, нанесенный ей в годы Второй мировой войны Польша считает, что Германия должна выплатить ей репараций за ущерб, нанесенный ей в годы Второй мировой войны, сообщают РИА Новости.