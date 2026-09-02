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Царьград

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Гончаренко обвинил экс-министра Федорова в нарушении антикоррупции

Гончаренко обвинил экс-министра Федорова в нарушении антикоррупции

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров подозревается в нарушении антикоррупционных законов. Депутат Гончаренко заявил, что Федоров мог заключать сделки с Palantir в 2026 году, нарушая украинские нормы.

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