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Нурсултан Аманжолов сразится в андеркарде боя Усик — Дюбуа

Супертяж из Казахстана Нурсултан Аманжолов (5-0, 4 КО) 26 августа выйдет на ринг в андеркарде боя Александр Усик — Даниэль Дюбуа.

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