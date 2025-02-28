Ученый Богачев: выброс массы на Солнце зацепил Землю и вызвал магнитную бурю

Причиной начавшейся на Земле магнитной бури стал выброс массы на Солнце. Он не обрушился на планету всей силой "в лоб", а лишь зацепил ее краем, поэтому опасаться серьезных последствий не нужно, объяснил RT руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
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