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Ученый Богачев: выброс массы на Солнце зацепил Землю и вызвал магнитную бурю

Ученый Богачев: выброс массы на Солнце зацепил Землю и вызвал магнитную бурю

Причиной начавшейся на Земле магнитной бури стал выброс массы на Солнце. Он не обрушился на планету всей силой "в лоб", а лишь зацепил ее краем, поэтому опасаться серьезных последствий не нужно, объяснил RT руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

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