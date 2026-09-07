СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Пермь

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты в Перми.
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