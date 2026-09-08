Каждый сам за себя. Чтобы сохранить статус сверхдержавы, Америке придётся пожертвовать Европой

Ещё во время мероприятий ШОС в Киргизии помощник президента России Юрий Ушаков заговорил о возможности трёхсторонней встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на одном из предстоящих международных саммитов, скорее всего, на G20.