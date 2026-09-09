Britain's far-right ReformUK under investigation for illegal donation

British police are investigating the ReformUK party, accused of breaking campaign finance laws by agreeing to accept money from foreign donors.
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