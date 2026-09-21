Выборы на Ямале: кто проходит в Госдуму из партий

Окружная избирательная комиссия подводит итоги выборов в Госдуму по федеральному списку. «Единая Россия» по федеральному списку получает 73,12 процента голосов, ЛДПР – 9, 69 процента и занимает второе место.
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