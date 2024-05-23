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ФСБ РФ обнародовала документы о бесчинствах военных США в Берлине в 1945 году

ФСБ РФ обнародовала документы о бесчинствах военных США в Берлине в 1945 году

В рассекреченных архивах зафиксированы факты мародерства, грабежей и насилия со стороны союзных войск.

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Комментарии
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LD
Leon Dan
А зачем их засекретили? Какая в тех документах государственная тайна? И почему не рассекретили раньше?
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