11 привычек людей с высоким IQ

Эксцентричные привычки, лень и нестандартное поведение могут быть проявлениями высокого интеллекта. Поэтому если вы не стремитесь покорять вершины Гималаев, а вместо этого предпочитаете посидеть дома с чашкой чая, загляните в эту статью: может, по одному из следующих признаков вы вдруг поймете, что вы — обладатель неординарного ума?Любить работать ночью, даже когда клонит ко сну Исходя из результатов некоторых исследований, чем выше IQ человека, тем больше вероятность того, что он будет вести ночной образ жизни.