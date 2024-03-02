11 привычек людей с высоким IQ

Эксцентричные привычки, лень и нестандартное поведение могут быть проявлениями высокого интеллекта. Поэтому если вы не стремитесь покорять вершины Гималаев, а вместо этого предпочитаете посидеть дома с чашкой чая, загляните в эту статью: может, по одному из следующих признаков вы вдруг поймете, что вы — обладатель неординарного ума?Любить работать ночью, даже когда клонит ко сну Исходя из результатов некоторых исследований, чем выше IQ человека, тем больше вероятность того, что он будет вести ночной образ жизни.
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