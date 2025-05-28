ТАСС: на берегу Оки под Рязанью обнаружили бивень мамонта весом 6 кг

На берегу Оки под Рязанью обнаружили бивень молодого мамонта весом 6 кг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, куда находку передал обнаруживший окаменелость рыбак.