Победа Харрис для Палестины лучше, чем возвращение Трампа — ООН

Победа кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на выборах в США может быть лучшим вариантом для Палестины, чем победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур 1 октября на брифинге аккредитованным при ООН журналистам.