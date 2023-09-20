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Канализационные стоки в черте города попадают в реку

Канализационные стоки в черте города попадают в реку

Исполняющая обязанности министра экологии и природных ресурсов Тамбовской области Алла Албегова обратила внимание на ситуацию с канализацией.

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Комментарии
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Татьяна Бутова
&quot;Сейчас формируется новая федеральная программа по экологическому оздоровлению водных объектов.....&quot; А сколько времени пройдет до реальных действий? А между тем деньги нацпроектов тратятся на рекламу и бесконечное обучение.
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17 час.

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