Исполняющая обязанности министра экологии и природных ресурсов Тамбовской области Алла Албегова обратила внимание на ситуацию с канализацией.
Канализационные стоки в черте города попадают в реку
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ТБ
Татьяна Бутова
"Сейчас формируется новая федеральная программа по экологическому оздоровлению водных объектов....." А сколько времени пройдет до реальных действий? А между тем деньги нацпроектов тратятся на рекламу и бесконечное обучение.
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17 час.
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