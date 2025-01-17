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Ольга Галактионова стала новым директором Пушкинского музея

Ольга Галактионова стала новым директором Пушкинского музея

Ольга Галактионова, ранее руководившая центром «РОСИЗО», стала директором Пушкинского музея. Министр культуры Ольга Любимова отметила её вклад в создание крупных выставочных проектов и активную работу в новых российских регионах.

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