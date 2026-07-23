Экранная драка с Ходченковой, поддержка Панина* и долгожданное семейное счастье: скрытая сторона жизни Екатерины Шпицы

Экранные потасовки, громкие романы и неожиданные союзы часто сопровождают Екатерину Шпицу. Зрители бурно обсуждали её драку со Светланой Ходченковой и вспоминали об отношениях с Алексеем Паниным*, однако реальность часто отличалась от слухов.