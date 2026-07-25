Что можно и нельзя делать на кладбище по закону и по совести

Кладбище — место памяти, скорби и тишины. Но в последние годы всё чаще возникают ситуации, заставляющие задуматься: где проходит граница между необычным поведением, административным нарушением и настоящим осквернением места захоронения? История с пасекой на одном из кладбищ Псковской области вновь подняла вопрос: какие правила действуют на погостах и за что можно получить не только штраф, .