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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Пока очень мало". Бизнес на Алтае призывают прививать работников от гриппа за свой счет

"Пока очень мало". Бизнес на Алтае призывают прививать работников от гриппа за свой счет

В Роспотребнадзроре подчеркивают: что это дешевле, чем оплачивать больничные Пока меньше тысячи человек прошли вакцинацию от гриппа за счет своего работодателя в Алтайском крае.

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