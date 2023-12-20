Скрининговыми исследованиями в 2023 году охватили более миллиона детей

За год система скрининга позволила выявить редкие заболевания более чем у 500 детей. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Евгения Котова в ходе заседания Президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации 20 декабря.
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