Экс-вратарь СКА Герасимюк: «В клубе очень жесткая конкуренция – 4 претендента на место голкипера. В плане психологии это особенный момент – ты каждый день должен доказывать»

Сейчас 21-летний воспитанник школы армейцев выступает за «Югру» в Olimpbet ВХЛ. – Оглядываясь назад, что думаете о вратарях, оставшихся в системе СКА? – В СКА очень жесткая вратарская конкуренция, можно сказать, четыре претендента на место.