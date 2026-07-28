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Ozon повысил тариф на страховку из-за атак

Ozon повысил тариф на страховку из-за атак

Стоимость страхования товаров продавцов на маркетплейсе Ozon выросла в 3,3 раза: с 28 июля для новых клиентов тариф составляет 0,0115% в день от стоимости переданных маркетплейсу товаров вместо прежних 0,0035%.

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