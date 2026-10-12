С начала года в Рязанской области выдали 173 предостережения за нарушения в сфере семеноводства

По итогам контрольных мероприятий специалисты отдела фитосанитарного и семенного контроля и надзора выявили ряд нарушений, касающиеся несоответствию качеств материала установленным требованиям и реализации семян, не включенных в реестр селекционных достижений, которые допущены к использованию.