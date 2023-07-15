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До того достали разговоры с журналистами, касательно БРИКС, ШОС...

До того достали разговоры с журналистами, касательно БРИКС, ШОС...

До того достали разговоры с журналистами, касательно БРИКС, ШОС и того, что происходит внутри этих организаций, зачем они России и какое место она в них занимает, чем эти структуры могут нам помочь в нашей нынешней замятне с Западом (а точнее, с американцами, которые гуртуют все те страны, которые числятся в составе нынешней антироссийской коалиции, составляя коллективный Запад, вне зависимости от их позиции на глобусе), кто и зачем туда вступает или готовится вступить и чем это нам в каждом отдельном случае может быть полезно (или вредно).

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