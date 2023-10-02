Как говорят поклонники конспирологии, всю эту западную трансгендерную и вообще элгбтэшную повесточку насаждают специально, с подачи Сороса, одержимого идеей "золотого миллиарда".
На Западе пошёл обратный процесс. Детранс Ричи Херрон отговаривает людей от смены пола
Комментарии
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Natalija Osminina
Да никуда этот тренд не ушел. Не надо тешить себя напрасными иллюзиями. Весь смысл нынешней политики правящих западных элит в том, чтобы уничтожить национальные государства, и привести к власти единое транснациональное Правительство. В рамках этого все осуществляется в рамках Великой перезагрузки- Шерхолдерский Швабовский псевдокоммунизм - никакой частной собственности -коворкинги, коливинги, каршеринги- ВСЁ ОБЩЕЕ!!)) Главное, зачистить 7 млрд. населения с помощью чайлдфри, ЛГБТ +, стерилизации, наркотиков, голода, эвтаназии. И тогда оставшемуся на Земле Золотому миллиарду хватит ресурсов и чистого воздуха.
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10 час.
Дмитрий Бакланов
Псевдо - это потому, что одни всегда будут равнее других?
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8 час.
Natalija Osminina
Ну "а-ля комммунизм". Если по принципу отсутствия частной собственности - коммунизм. ... коммуны, всё общее.. А по принципу "каждому по потребностям, от каждого-по способностям", - то сомневаюсь. Роботов же будут внедрять. Люди, вообще, будут не нужны. Лишние рты. В прежнем "коммунизме" можно было размножаться и любить друг друга не однополой любовью. И зачищать 7 млрд. человечества никто не собирался.
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8 час.
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