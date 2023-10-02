На Западе пошёл обратный процесс. Детранс Ричи Херрон отговаривает людей от смены пола

Natalija Osminina Да никуда этот тренд не ушел. Не надо тешить себя напрасными иллюзиями. Весь смысл нынешней политики правящих западных элит в том, чтобы уничтожить национальные государства, и привести к власти единое транснациональное Правительство. В рамках этого все осуществляется в рамках Великой перезагрузки- Шерхолдерский Швабовский псевдокоммунизм - никакой частной собственности -коворкинги, коливинги, каршеринги- ВСЁ ОБЩЕЕ!!)) Главное, зачистить 7 млрд. населения с помощью чайлдфри, ЛГБТ +, стерилизации, наркотиков, голода, эвтаназии. И тогда оставшемуся на Земле Золотому миллиарду хватит ресурсов и чистого воздуха.

Дмитрий Бакланов Псевдо - это потому, что одни всегда будут равнее других?