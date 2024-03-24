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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вашингтон» получил несколько предложений по обмену вниз со второй позиции на драфте

«Вашингтон Коммандерс» внимательно изучают предложения по обмену принадлежащего им второго общего номера на предстоящем драфте.

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