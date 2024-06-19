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Представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин поставил на место США

Представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин поставил на место США

Представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин поставил на место США: «G7 не представляет весь мир.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
Мда...
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12 час.
И
Иринушка
Китайцы не идиоты. Они понимают, что из них сделают шестерку типа ЕС, если не будут сопротивляться. Что касается рынка ЕС, он неминуемо сдуется. Именно по причине самоуничтожения под руководством хозяина за лужей.
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9 час.
Аудрюс
Свежо придание... Более века народ &quot;российской империи&quot; ждет когда наконец сгниет этот треклятый запад... Да и война вокруг Украины меньше всего выгодна Украине, России, да и странам ЕС тоже... Однако сумарная экономическая возможность стран ЕС намного превышает экономику России, к сожалению....  Да и рынок ЕС для Китая более предпочтителен, нежели российский рынок....
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9 час.

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