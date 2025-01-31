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Русская весна

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Путин заполучает все больше союзников в Европе в неподходящее для Украины время — Bloomberg

Путин заполучает все больше союзников в Европе в неподходящее для Украины время — Bloomberg

Президент России Владимир Путин заполучает все больше союзников в Европе «в неподходящее для Украины время», пишет Bloomberg.

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Комментарии
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Eduard
Единство у Европы как в мафии!
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22 час.
Eduard
Так идолжно быть,национальная политика выше проходимцев Украины!
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22 час.
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