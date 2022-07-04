LUXOR — 10 выходных | Премьера трека, 2022

Слушать на всех площадках - https://band.link/eFWiK Текст песни: через весь город мчу к тебе без номеров ведь чтобы описать мою любовь не хватит слов не хватит строк не хватит нот не хватит чувств мне показалось что я полон но я пуст да пустяки раздувал в небоскребы плыву туда где нету моря только мель я проиграл свои лучшие кинопробы все мое черно белое не скрасит акварель - мне нужно 10 выходных чтобы ты по мне скучала чтобы одинокой ночью ты хотела позвонить нужно 10 выходных чтобы все начать с начала где ты встретишь меня снова и не сможешь разлюбить 10 выходных чтобы ты по мне скучала чтобы одинокой ночью ты хотела позвонить нужно 10 выходных чтобы все начать с начала где ты встретишь меня снова и не сможешь разлюбить - нужно десять можно восемь мне бы уехать в сочи мне бы исчезнуть вовсе я вроде уйти хочу но не хочу терять у всех моих кентов вот так же но никто не может взять и разбежавшись прыгнусь со скалы забыв ботинки молча скрыться под шум волны парни с картинки где твои вечеринки ну где твои пацаны вы мечтали достать до звезд и орали на свет луны - мне нужно 10 выходных чтобы ты по мне скучала чтобы одинокой ночью ты хотела позвонить нужно 10 выходных чтобы все начать с начала где ты встретишь меня снова и не сможешь разлюбить 10 выходных чтобы ты по мне скучала чтобы одинокой ночью ты хотела позвонить нужно 10 выходных чтобы все начать с начала где ты встретишь меня снова и не сможешь разлюбить Организация концертов: +7 925 1000 800, booking@zionmusic.