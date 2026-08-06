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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Астана» не сыграет в сезоне-2026/2027 Единой лиги ВТБ из-за сокращения финансирования

« Астана » не примет участие в сезоне-2026/27 Единой лиги ВТБ. Как сообщает «Перехват», казахстанский клуб не сможет вернуться в турнир из-за сокращения финансирования.

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