«Прогноз негативный». Объем просроченной ипотеки за строящееся жилье может удвоиться

С начала года объем просроченной ипотеки за стройку вырос почти на 1,5 миллиарда рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала 2025 года объем неплатежей по ипотеке на покупку строящегося жилья вырос на 1,4 миллиарда рублей (+15%), превысив 10,7 миллиарда рублей.