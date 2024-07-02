Кого в России ждет увеличение заработной платы с 1 июля 2024 года? Ирэн ОрлонскаяВ июле 2024 года в России ожидается существенное увеличение заработных плат для медиков, учителей всех уровней образования, преподавателей вузов, а также сотрудников научных и культурных учреждений.