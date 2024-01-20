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Актриса Анастасия Мельникова встретилась с активистами «Народного фронта» в Петербурге

Актриса Анастасия Мельникова встретилась с активистами «Народного фронта» в Петербурге

Встреча активистов «Народного фронта» с заслуженной артисткой Российской Федерации Анастасией Мельниковой прошла в санкт-петербургском региональном избирательном штабе кандидата в президенты страны Владимира Путина.

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