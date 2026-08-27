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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Касатонов: «Будет честью, если о победе СССР в Кубке Канады-81 снимут фильм. В это непростое время нужно вспоминать нашу силу»

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов заявил, что хотел бы увидеть фильм о победе СССР в Кубке Канады в 1981 году.

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