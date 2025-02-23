Кержаков перевел 1 рубль сыну: «Не могу сказать, что он не платит алименты»

Конфликт между бывшими супругами из-за выплат продолжается уже много месяцев. Милана Тюльпанова и Александр Кержаков Социальные сетиАлександр Кержаков и Милана Тюльпанова со скандалом разошлись несколько лет назад.
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