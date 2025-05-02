Aurora запускает коммерческий сервис беспилотных грузовиков в Техасе

Стартап Aurora Innovation, специализирующийся на технологиях автономных транспортных средств, сообщил, что успешно запустил сервис по обслуживанию самодвижущихся грузовиков в Техасе, став первой компанией,развернувшей коммерческое использование тяжелых грузовиков без водителя на дорогах общего пользования в США.