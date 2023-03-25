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46 очков Джоэла Эмбиида не спасли «Филадельфию» от поражения в матче с «Голден Стэйт»

46 очков Джоэла Эмбиида не спасли «Филадельфию» от поражения в матче с «Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» в пятницу победил на домашней арене «Филадельфию» со счетом 120:112. В активе центрового «Сиксерс» Джоэла Эмбиида 46 очков, 9 подборов, 8 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот.

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