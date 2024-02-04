Красноярский театр покажет шесть мини-балетов к 100-летию Виктора Астафьева

Красноярский театр оперы и балета имени Д. А. Хворостовского в день 100-летия писателя Виктора Астафьева покажет шесть мини-балетов по его произведениям под общим названием «Последний поклон», сообщила пресс-секретарь театра Мария Устюгова.
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