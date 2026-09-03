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Pencil Finance завершила цикл ончейн-кредитования на сумму $1 млн. для 6600 студентов в Юго-Восточной Азии

Pencil Finance завершила цикл ончейн-кредитования на сумму $1 млн. для 6600 студентов в Юго-Восточной Азии

RWA-протокол студенческого кредитования Pencil Finance завершил цикл студенческого ончейн-кредитования на сумму $1 млн, предоставив финансирование тысячам студентов в Юго-Восточной Азии, которые были обделены вниманием традиционных кредиторов.

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