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Командир группы ВДВ сообщил о захвате двух пулеметов и применении их против ВСУ

Командир группы ВДВ сообщил о захвате двух пулеметов и применении их против ВСУ

Российские десантники во время выполнения боевой задачи в Донецкой народной республике (ДНР) сумели захватить два тяжелых пулемета Browning украинской армии и применить их против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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