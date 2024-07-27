Mash: актрисе Талызиной вызвали «скорую» из-за боли в груди

Актрисе Валентине Талызиной, известной ролями в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гостья из будущего» и «Афоня», потребовалась помощь медиков из-за ухудшения самочувствия, сообщает Telegram-канал Mash.
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