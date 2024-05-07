В Свердловской области от застройщиков защитят парки и природные памятники

В Свердловской области завершают формирование границ особых природных зон. По информации из департамента информполитики региона региона, это позволит обезопасить парки, заказники и уникальные природные места от незаконного использования земли.
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