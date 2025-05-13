Бесплатно поехать в отпуск смогут больше военных

Граждане, работающие на Крайнем Севере, мобилизованные или проходящие военную службу по контракту в составе Росгвардии и участвующие в СВО, смогут воспользоваться компенсацией расходов на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно после возвращения со службы.