Бесплатно поехать в отпуск смогут больше военных

Граждане, работающие на Крайнем Севере, мобилизованные или проходящие военную службу по контракту в составе Росгвардии и участвующие в СВО, смогут воспользоваться компенсацией расходов на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно после возвращения со службы.
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