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Спорт Уик-Энд

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Самолет хорошо, паровоз хуже? СКА «похоронил» в Москве собственный воспитанник, или армейцам в матче со «Спартаком» просто не хватило сил

Самолет хорошо, паровоз хуже? СКА «похоронил» в Москве собственный воспитанник, или армейцам в матче со «Спартаком» просто не хватило сил

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат В среду и четверг СКА провел два спаренных матча и взял два очка из четырех возможных, что можно считать неплохим результатом.

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