В Иванове из-за прогнивших досок с пешеходного моста в овраг провалился мужчина

В социальной сети размещена публикация о ненадлежащем содержании пешеходного моста в городе Иваново. На протяжении нескольких лет социально значимый объект разрушается, деревянный настил деформирован и частично отсутствует.
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