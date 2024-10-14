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Ивановские новости

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В Иванове из-за прогнивших досок с пешеходного моста в овраг провалился мужчина

В Иванове из-за прогнивших досок с пешеходного моста в овраг провалился мужчина

В социальной сети размещена публикация о ненадлежащем содержании пешеходного моста в городе Иваново. На протяжении нескольких лет социально значимый объект разрушается, деревянный настил деформирован и частично отсутствует.

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