Tucker Carlson: Moscow is infinitely better than New York

The famous American journalist Tucker Carlson made a comparison between Moscow and New York, which turned out not to be in favor of the largest city in the United States.
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