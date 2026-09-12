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The Eurasia Daily news agency

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Tucker Carlson: Moscow is infinitely better than New York

Tucker Carlson: Moscow is infinitely better than New York

The famous American journalist Tucker Carlson made a comparison between Moscow and New York, which turned out not to be in favor of the largest city in the United States.

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