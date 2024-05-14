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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дадонов забросил 3-ю шайбу в этом плей-офф в 4-м матче серии с «Колорадо». У него 5 очков в 11 играх

Дадонов забросил 3-ю шайбу в этом плей-офф в 4-м матче серии с «Колорадо». У него 5 очков в 11 играх

Форвард «Далласа» отличился в третьем периоде четвертого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Эвеланш» (5:1, 3-1).

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