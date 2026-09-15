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Татар-информ

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Вице-премьер РТ Ринат Садыков посетил многодетные семьи в Лисичанске

Вице-премьер РТ Ринат Садыков посетил многодетные семьи в Лисичанске

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова В Лисичанске заместитель Премьер-министра РТ Ринат Садыков, курирующий подшефные Татарстану города ЛНР, встретился с двумя многодетными семьями, которым оказывается адресная помощь.

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